Salário de Nelson Évora não era "compatível com a situação atual do Sporting"

Chegou em grande estilo ao Sporting, apresentado em pleno relvado do Estádio José de Alvalade por Bruno de Carvalho e vindo da Luz. Mas a ligação de Nelson Évora ao Sporting terminou após quatro anos. O elevado ordenado auferido pelo triplista é a razão principal do divórcio, já que se trata de uma verba "não compatível com a situação atual do clube", disse a Record fonte dos leões, adiantando ainda que foi proposta a continuidade por outros valores, mas não houve acordo.





Por decidir há ainda outras situações no Projeto Olímpico do Sporting, que já assegurou Patrícia Mamona, entre outros. Entretanto, os canoístas olímpicos Emanuel Silva e Francisca Laia terminam contrato em dezembro e ao que apurámos ainda não têm a sua situação clarificada.