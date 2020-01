Samuel Barata (Benfica) e Carla Salomé (Sporting) campeões nacionais

Samuel Barata, atleta do Benfica, e Carla Salomé Rocha, atleta do Sporting, sagraram-se hoje campeões nacionais de atletismo de estrada ao vencerem os respetivos escalões da prova de 10 quilómetros. Na classificação coletiva, uma vez mais e tal como sucedeu em 2019, o Benfica triunfou no setor masculino e o Sporting conquistou o primeiro lugar em femininos. A prova feminina masculina foi decidida nos metros finais, com Samuel Barata, com o tempo de 29.32 minutos, a superiorizar-se a Luís Saraiva (29.39 minutos), do Sporting de Braga, e ao colega de equipa Rui Pinto (29.44), que tinha ganho a prova no ano passado.





Entre as mulheres, as atletas do Sporting dominaram por completo a prova que começou e terminou no Complexo Desportivo do Jamor. Depois de nos primeiros quilómetros a liderança ter sido repartida, a partir dos seis quilómetros Carla Salomé Rocha passou para a frente da corrida e cortou a meta com o tempo de 32.49 minutos, seguida de Jéssica Augusto (33.15 minutos) e Sara Catarina Ribeiro (33.27), que havia vencido em 2019.Individual 1. Samuel Barata (Benfica) 29.32 minutos 2. Luís Saraiva (Braga) 29.39 3. Rui Pinto (Benfica) 29.44 4. Nuno Lopes (Ind) 29.44 5. Bruno Batista (Rio Maior) 29.46 6. Fernando Serrão (Sporting) 29.50 7. Miguel Ribeiro (CAOV) 29.53 8. João Valente (Casaense) 29.54 9. Tiago Costa (Braga) 29.55 10. João Almeida (RD Águeda) 29.56 Coletiva 1. Benfica 30 pontos 2. Sporting de Braga 50 3. Sporting 56Individual 1. Carla Salomé Rocha (Sporting) 32.49 minutos 2. Jéssica Augusto (Sporting) 33.15 3. Sara Catarina Ribeiro (Sporting) 33.27 4. Ana Mafalda Ferreira (Sporting) 34.14 5. Emília Pisoerio (RD Águeda) 34.50 6. Mónica Silva (São Salvador do Campo) 35.01 7. Carla Martinho (RD Águeda) 35.20 8. Clarice Cruz (GRECAS) 35.26 9. Susana Cunha (RD Águeda) 35.28 10. Andreia Santos (Run Tejo) 35.31 Coletiva 1. Sporting 10 pontos 2. RDA 45 3. Sporting de Braga 70