Samuel Tefera bate recorde mundial dos 1.500 metros em pista coberta

Samuel Tefera, de apenas 19 anos, bateu este sábado o recorde mundial de 1.500 metros em pista coberta, com um tempo de 3.31,04 minutos, melhorando uma marca com 22 anos.Em Birmingham, Tefera bateu o compatriota Yomif Kejelcha, que registou o terceiro melhor tempo de todos os tempos, com 3.31,58 minutos, sendo que o anterior recorde, do marroquino Hicham El Guerruj (3.31,18), é agora o segundo melhor.O etíope estabeleceu a nova marca, depois de a anterior vigorar desde 2 de fevereiro de 1997, que El Guerruj tinha estabelecido em Estugarda, com o pódio em Birmingham a ficar completo com o também etíope Haile Gebreselassie (3.31,76).Para Tefera, de 19 anos, este foi um novo feito na cidade de Birmingham, onde um ano antes, na mesma arena, conquistou o título mundial pela primeira vez.