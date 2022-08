São Silvestre El Corte Inglés: vem aí o último desafio do ano

A emblemática El Corte Inglés São Silvestre de Lisboa, a derradeira corrida do ano na capital, passa a contar com o apoio de Record. A prova popular regressa às ruas de Lisboa a 31 de dezembro, a partir das 10 horas. Os participantes vão percorrer algumas das mais conhecidas ruas lisboetas numa das três provas à escolha: a célebre corrida de 10 km, a caminhada de 5 km ou na ‘Corrida das Crianças’, com 500 metros de pura diversão. A corrida principal de 10 km terá a partida e chegada na Alameda Cardeal Cerejeira (no topo do Parque Eduardo VII) , com o seu ponto de retorno no final do Campo Grande.

O último grande desafio do ano terá as suas inscrições disponíveis através do site criado para o efeito. De 18 a 31 de agosto, os preços começam nos 4 euros para a ‘Corrida das Crianças’, passando nos 5 euros para a caminhada de 5 km, e 12 euros para os 10 km.

Manuel Paula, diretor de Marketing do El Corte Inglés, aplaudiu a iniciativa. “Estamos muito satisfeitos por voltarmos a ter a São Silvestre El Corte Inglés. Os nossos clientes valorizam muito a prática desportiva aliada a uma vida saudável, e fazê-lo em ambiente de festa como vai acontecer no último dia do ano, vai proporcionar uma experiência memorável para todos”, referiu.

Participantes recebem kit

Na prova dos 10 km, os corredores recebem um saco/mochila, uma t-shirt técnica de manga comprida unissexo, um dorsal, um chip e ainda outras ofertas de patrocinadores.

Prémios para vencedores

Os três primeiros da geral masculina e feminina terão direito a subir ao pódio e receber um troféu; Todos os que cortem a linha de meta receberão uma medalha e diploma de participação.

Animação garantida

O evento, que convida todas as famílias e amigos a juntarem-se numa corrida memorável, contará com música e muita animação ao longo de toda a prova.