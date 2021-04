Sara Moreira e Jessica Augusto tentam passaporte para Tóquio'2020 na Holanda

Sara Moreira e Jessica Augusto são as duas portuguesas presentes na lista de inscritas para a NN Mission Marathon, uma prova privada organizada pela NN Running Team que serve como uma das últimas chances de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 e que se realizará a 18 de abril, num percurso criado para o efeito no aeroporto de Enschede. Na mira de ambas estará um tempo abaixo das 2:29:30 horas, a marca mínima que vale o acesso aos Jogos Olímpicos.





A dupla portuguesa faz parte de um pelotão de 23 atletas femininas, no qual apenas a mexicana Madai Perez entra com melhor recorde pessoal (2:22.59). Já nos homens, com 35 atletas, não há nenhum português e a grande figura será mesmo Eliud Kipchoge, o homem mais rápido da história. Para lá do queniano, estarão ainda presentes mais dez atletas com marcas abaixo das 2:10 horas.Até ao momento Portugal tem duas atletas com marca de qualificação para a maratona - Salomé Rocha (2:24:47, em Londres 2019) e Sara Catarina Ribeiro (2:26:39, em Valencia 2019). Salomé Rocha, refira-se, tem entrada direta tanto pela marca como pelo facto de ter feito top-10 na Maratona de Londres de 2019.