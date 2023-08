Sisínio Ambriz nas meias-finais dos Campeonatos Europeus de sub-20

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sisínio Ambriz venceu a sua eliminatória dos 110 metros barreiras e apurou-se para as meias-finais nos Campeonatos Europeus de sub-20, que arrancaram ontem em Jerusalém (Israel). O recordista português da categoria mostrou estar em grande forma nas eliminatórias, tendo corrido em 13,51 segundos, o sétimo melhor registo nas seis corridas. "Corri de forma a não me desgastar muito na eliminatória. Aqui o importante era a classificação e o apuramento direto. Amanhã [hoje] será certamente uma corrida mais rápida que a de hoje, onde me senti muito confortável. O meu objetivo é alcançar a final", atirou.

Destaque ainda para Melissa Sereno nos 100 metros barreiras, que foi a primeira a não ser apurada para a meias-finais, com 13,59 segundos.