Solange Jesus fica a 40 segundos da marca de qualificação na maratona

Solange Jesus ficou este domingo a 40 segundos marca de qualificação para a maratona dos Jogos Olímpicos em Paris'2024, ao ter terminado a Maratona de Sevilha, em Espanha, no 25.º lugar com o tempo de 02:27.30 horas. A atleta do Sporting de Braga, de 37 anos, melhorou em 45 segundos o seu recorde pessoal, que era de 02:28.15, conseguido na capital francesa, a 2 de abril de 2023, mas não conseguiu a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024 (02:26.50).Rosa Mota é a detentora do recorde nacional desde 20 de outubro de 1985, quando correu os 42,195 quilómetros da Maratona de Chicago em 02:23.29.Duas das cinco medalhas de ouro olímpicas portuguesas foram conquistadas na maratona, por Carlos Lopes, em Los Angeles1984, e Rosa Mota, em Seul1988, disciplina em que o país não esteve representado em Tóquio'2020.