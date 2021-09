Sporting conquista título nos nacionais de Estrada no masculino e feminino

O Sporting conquistou este sábado os nacionais de Estrada no masculino e feminino. Luís Saraiva é o novo campeão dos masculinos, com Mariana Machado a vencer no feminino, ambos os atletas representam o Sporting de Braga. O vice-campeão do último ano concluiu a prova em 30m30s, com a atleta sub-23 a terminar em 35m12s.

No pódio masculino ficaram ainda Francisco Rodrigues (30m31s), também do Sp. Braga, com o terceiro posto a ficar entregue a Filipe Vitorino, do Clube de Natação de Rio Maior, com o tempo de 30m35s.

Apesar de dois atletas dos arsenalistas terem terminado nos dois primeiros lugares do pódio, o título nacional de equipas vai para o Sporting, equipa que viu os seus primeiros quatro atletas concluírem a prova antes do quarto membro da formação de Braga.

No pódio feminino, as atletas do Sporting Ana Mafalda Ferreira e Sara Moreira ficaram com o segundo e terceiro posto, respetivamente, com os tempos de 35m16s e 35m31s. Catarina Ribeiro (4.ª) e Jéssica Augusto (12.ª) ajudaram as companheiras leoninas a conquistar o título no feminino.