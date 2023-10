Sporting com 17 reforços para a formação

O Sporting anunciou a contratação de 17 reforços "para os escalões da formação", jovens que já tomaram contacto com o universo leonino, em cerimónia que teve como anfitriões Miguel Afonso, membro do Conselho Diretivo e Paulo Reis, coordenador de atletismo do clube, sendo que no final aprenderam o grito de guerra, ensinado por Armando Aldegalega.Os reforços são os seguintes: Afonso Ferreira, Tomás Costa e João Ferreira (meio-fundo), Marcos Lara, Beatriz Barrenho, Gabriel Oliveira e Fernando Vicente (saltos), Margarida Oliveira, Afonso Fernandes, Letícia Rosário, Clara Martinha, Joana Pestana, Lúcia Martinha, Tomás Silva, Hugo Tavares, Tomás Gonçalves e Simão Bernardo, todos da área da velocidade e barreiras."Todos têm qualidade, todos têm margem de progressão, agora o grande desafio é pô-los a progredir e a alcançarem outros patamares nas performances deles. São atletas de vários sectores, sobretudo juvenis, juniores, mas também alguns sub-23, o objetivo imediato é reforçaram as equipas de formação, mas um ou outro podem ter oportunidade na equipa sénior", sublinhou Paulo Reis ao site do Sporting.