Sporting foi o melhor no apuramento para o Nacional de clubes de atletismo

O Sporting, tanto em masculinos como em femininos, terminou este fim de semana no primeiro lugar do apuramento para a I Divisão dos Nacionais de Clubes de atletismo em pista curta.Este domingo, nas provas que decorreram em Pombal e em Braga, o Sporting ganhou 18 em 26 competições, mostrando-se ainda mais dominador do que o Benfica tinha sido, no sábado.

Após o cruzamento de todos os resultados, é a Juventude Vidigalense, de Leiria, que aparece no terceiro lugar.

Após os dois dias de provas, ficam apurados para a final masculina Sporting, Benfica, Juventude Vidigalense, Maia, Estreito, Jardim da Serra, Seia e Sporting de Braga.

Para a divisão secundária seguem Póvoa de Varzim, Água de Pena, Grecas, Campismo S. João da Madeira, Marinha Grande, Senhora do Desterro, Ilha Azul e Sobral de Ceira.

Em femininos, fecharam nas oito primeiras posições as equipas do Sporting, Benfica, Juventude Vidigalense, Estreito, Jardim da Serra, Sporting de Braga, Póvoa de Varzim e Eirense. Para o segundo escalão vão Maia, Grecas, Água de Pena, Oliveira do Douro, JOMA, Fundação Salesianos, Bela Vista e EA Trofa.

As finais dos Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta, ou seja, as primeira e segunda divisões, realizam-se em 10 e 11 de fevereiro, na pista em Pombal, já com a presença dos melhores atletas, que faltaram em grande número a esta fase da competição.