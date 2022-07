Sporting na frente do Nacional de clubes: luta com o Benfica promete emoções fortes para domingo

O Sporting fechou esta noite a primeira jornada dos Campeonatos Nacionais de Clubes, que decorrem em Leiria, na liderança nos dois géneros.Em masculinos, os leões somam 75 pontos, mais 3 que o Benfica, pelo que a jornada deste domingo vai ser palpitante, num luta renhida entre os dois clubes de Lisboa. O pódio encerra, para já, com o Sporting de Braga (45).Mais dilatada e com grande vantagem, é a liderança da equipa feminina do Sporting. As leoas, únicas favoritas ao título, comandam com 83 pontos, seguida da Juventude Vidigalense (60) e do Grupo Desportivo Estreito (54,5).1.º, Sporting C P (Lisboa), 75 pontos2.º, SL Benfica (Lisboa), 723.º, SC Braga (Braga), 454.º, C Benfica Faro (Algarve), 375.º, J. Vidigalense (Leiria), 346.º, GD Estreito (Madeira), 337.º, ACD Jardim Serra (Madeira), 328.º, ADR Água de Pena (Madeira), 30100 metros – Reynier Mena (SLB), 10,13 s400 m – João Coelho (SCP), 46,86 s1 500 m – Isaac Nader (SLB), 4m12s04"5 000 m – Ruben Amaral (SCP), 14m15s01"vara – João Pedro Buaró (GDE), 5,35comprimento – Tiago L. Pereira (SCP), 7,56 mpeso – Roman Kokoshko (SCP), 19,71 mdardo – Leandro Ramos (SLB), 73,73 m4×100 m – Benfica, 39,59 s5 000 m marcha – João Vieira (SCP), 20m41s66"1.º, Sporting CP (Lisboa), 832.º, J. Vidigalense (Leiria), 603.º, GD Estreito (Madeira). 54,54.º, SC Braga (Braga), 535.º, ACD Jardim Serra (Madeira), 426.º, C S Marítimo (Madeira), 34,57.º, Maia A C (Porto), 348.º, J O Monte Abraão (Lisboa), 33100 metros – Lorene Bazolo (SCP), 11,43 s400 metros – Cátia Azevedo (SCP), 52,44 s1 500 m – Patrícia Silva (GDE), 4m14s77"5 000 m – Catarina Ribeiro (SCP), 14m16s47"3 000 m obstáculos – Joana Soares (AJS), 9m55s,92"altura – Anabela Neto (SCP), 1,83comprimento – Evelise Veiga (SCP), 6,22disco – Irina Rodrigues (SCP), 57,18 mmartelo – Mariana Pestana (GDE), 60,04 metros4×100 m – Sporting, 45,49 s3 000 m marcha – Vitória Olveira (SCB), 12m55s76".