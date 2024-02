Sporting sem Mamona nos Nacionais de pista coberta

O Sporting não vai contar com Patrícia Mamona nos Nacionais de Clubes de pista coberta, que se disputam este fim de semana em Pombal, onde defende os títulos em masculinos e femininos, depois de uma acesa luta com o Benfica na edição transacta.A triplista, que não compete desde março de 2023, quando conquistou a medalha de bronze nos Europeus de pista coberta, ainda recupera de longa lesão, que a impediu de competir o resto do ano.Em Pombal, Sporting e Benfica voltam a partir favoritos, sendo que em femininos as leoas somam 28 títulos, mas em 2023 tiveram mais oposição das águias, vencendo por 2,5 pontos. Menor foi ainda a diferença com que a equipa masculinos se sagrou campeã: apenas meio ponto.