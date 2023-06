Sub-20 Marta Araújo sagra-se campeã nacional de heptatlo e Manuel Dias vence no decatlo

A sub-20 Marta Araújo (Olímpico Vianense) sagrou-se este domingo campeã nacional de heptatlo, em Beja, onde Manuel Dias (União de Tomar) conquistou o título de decatlo.

Marta Araújo somou 4.873 pontos no Campeonato de Portugal de provas combinadas, juntando o título de sub-20 ao absoluto, impondo-se às sub-23 Vera Monteiro (Oliveira do Douro) e Celina Peneda (Academia de Valdevez), que somaram 4.834 pontos e 4.721 pontos, respetivamente.

No decatlo, Manuel Dias foi o melhor, ao conquistar 7.242 pontos, impondo-se a Guilherme Almeida (AD Jardim da Serra), que, com 6.923 arrebatou o título de sub-23, enquanto João Oliveira (Núcleo do Laranjeiro) ficou no terceiro lugar absoluto e o segundo em sub-23, com 6.430.