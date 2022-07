Tamirat Tola sagra-se campeão do Mundo da maratona

O etíope Tamirat Tola sagrou-se este domingo campeão mundial da maratona, ao vencer a prova esta manhã realizada em Eugene, nos Estados Unidos. Com 2:05:36 horas, o atleta de 30 anos conseguiu igualmente bater o recorde dos campeonatos por larga margem, que desde 2009 estava na posse de Abel Kirui (2:06:54).A Etiópia não só quebrou um jejum de 21 anos sem um ouro na maratona dos Mundiais - o último título foi de Gezahegne Abera, em Edmonton'2001 -, como também conseguiu fazer 1-2, já que Mosinet Geremew foi segundo, com 2:06:44, à frente do belga Bashir Abdi (2:06:48), que desta forma consegue juntar este bronze nos Mundiais ao bronze olímpico de Tóquio'2020.Realce ainda para o surpreendente quarto lugar de Cameron Levins, que com 2:07:09 fixou um novo recorde do Canadá. Por outro lado, a jogar em casa, Galen Rupp foi apenas 19.º, com 2:09:36. Nota final para o brasileiro Daniel do Nascimento, que foi 8.º, com 2:07:35, e ainda para Paulo Paula, atleta canarinho que normalmente treina no nosso país, que aos 43 anos foi 37.º, com 2:13:39.