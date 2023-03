Tiago Pereira sente-se culpado por ter falhado o pódio do triplo: «Ali tão perto das medalhas»

O português Tiago Luís Pereira culpou-se por ter falhado esta sexta-feira o pódio do triplo salto nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, onde Pedro Pablo Pichardo se sagrou bicampeão.



"Sinto-me frustrado, por ficar ali tão perto das medalhas", começou por dizer o quarto classificado do triplo, com 16,51 metros, a seis centímetros da medalha de bronze, arrebatada pelo alemão Max Hess, e a sete da de prata, conquistada pelo grego Nikolaos Andrikopoulos.

"O salto que consegui ao quarto ensaio, acima dos 16,50 metros, era o que pretendia fazer a abrir o concurso. Mas não deu. Depois foi correr atrás do prejuízo", lamentou o atleta do Sporting, após o concurso vencido por Pedro Pablo Pichardo, com o novo recorde nacional (17,60).

Tiago Luís Pereira, de 29 anos, tinha chegado a Istambul2023 com o oitavo melhor registo de 2022 (16,48), ainda abaixo do seu recorde pessoal (16,65). "As marcas que deram as medalhas estão ao meu nível e eram possíveis. Não vou ao pódio e sou eu o único culpado. Ainda estou a procurar os tempos certos dos saltos e sinto que bastava o meu melhor para estar lá em cima, no pódio", concluiu.