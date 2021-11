Tsehay Gemechu: «Espero voltar para bater o recorde do Mundo»

Tsehay Gemechu Beyan venceu a EDP Meia Maratona de Lisboa e fixou um novo recorde do percurso (1:06.06), mas a atleta etíope não sai da capital portuguesa totalmente satisfeita. Tudo porque na sua mira estava o máximo mundial de Peres Jepchirchir. A etíope assume ter tentado, mas a falta de uma lebre para ditar o ritmo acabou por penalizá-la, conforme a própria confessou."Tentei o recorde do Mundo, mas não tive lebre para o conseguir. Por isso, depois dos 17 quilómetros senti-me um pouco cansada. Além disso, senti algumas dores na perna aos 10 quilómetros e infelizmente não deu", lamentou a atleta etíope de 22 anos, que ainda assim conseguiu nesta fase impor um ritmo de ataque que partiu em definitivo o grupo de três na qual seguia integrada, com Daisy Cherotich e Joyce Chepkemoi Tele, que viriam a ser segunda e terceira, respetivamente. "Senti-me bem, mas nessa fase comecei a perder ritmo", assumiu.Apesar de regressar a casa com o sabor agridoce de não ter conseguido os seus íntentos, Beyan parte com boas referências de Lisboa e com a ideia fixa de um dia voltar para... se redimir. "O percurso e as condições foram muito boas, gostei bastante. Espero voltar no próximo ano, para tentar de novo bater o recorde do Mundo".