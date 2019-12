Ugandês Cheptegei bate recorde mundial dos 10 quilómetros em estrada

O atleta ugandês Joshua Cheptegei bateu este domingo o recorde do mundo dos 10 quilómetros em estrada, durante uma prova paralela à Maratona de Valência, em Espanha.

Atual campeão do mundo de corta mato e dos 10.000 metros em pista, Cheptegei correu a distância em 26.38 minutos, retirando seis segundos ao anterior recorde, que pertencia, desde 2010, ao queniano Leonard Patrick Komon (26.44).

A meio da prova, o ugandês estava ligeiramente acima do tempo para recorde do mundo e acabou por deixar para trás as 'lebres', arrancando sozinho para os cinco quilómetros finais.

"É um dos momentos mais importantes da minha vida", assumiu Cheptegei no final da prova.