Unidade de Integridade no Atletismo recomenda exclusão da Rússia

A Unidade de Integridade no Atletismo (IAU) recomendou esta quarta-feira a exclusão da Federação russa da World Athletics na sequência do escândalo de doping em que o país está envolvido.

A IAU, encarregada do combate ao doping no atletismo, pediu também que se mantenha a suspensão do processo que permitia a atletas russos considerados 'limpos' participarem em competições, sob bandeira neutra.

As recomendações seguem-se ao 'caso Lysenko', com a Federação russa a dizer, em novembro de 2019, que vários dirigentes tinham sido suspensos por obstruírem a investigação em torno de Danil Lysenko, vice-campeão mundial.

Além de documentos falsos, várias violações antidoping foram registadas naquele organismo, com uma resposta considerada insuficiente mesmo após três extensões do prazo limite.

A decisão surge mais de um mês depois da Agência Mundial Antidoping (AMA) ter excluído a Rússia dos Jogos Olímpicos e de todas as competições mundiais durante quatro anos, devido a questões de doping levadas a cabo com o apoio estatal, que foram tornadas públicas há cerca de seis anos.

A AMA retirou, em 2015, a acreditação ao laboratório de Moscovo, devido ao escândalo de doping, mas em maio de 2016 autorizou a realização de análises para o passaporte biológico, culminando numa suspensão decidida já este mês.