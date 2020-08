Usain Bolt está infetado com o novo coronavírus

Usain Bolt contraiu o novo coronavírus e está em isolamento. Segundo a imprensa da Jamaica, o maior velocista de todos os tempos realizou o teste poucos dias depois da sua festa de aniversário-surpresa, onde estiveram alguns futebolistas entre os muitos convidados.





Usain Bolt's bday party. No social distance, NO masks! pic.twitter.com/ogqUvk1i9r — Verna Reid (@verna_reid) August 23, 2020

O ainda recordista mundial dos 100 metros foi presenteado com uma festa aquando da celebração do seu 34.º aniversário, na última sexta-feira, onde, segundo a imprensa inglesa, terão estado Raheem Sterling, avançado do Manchester City, e Leon Bailey, jogador do Bayer Leverkusen.