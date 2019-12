Valencia reforça estatuto entre as mais rápidas maratonas do Mundo

Prova cada vez mais procurada pelos atletas de elite que buscam tempos rápidos, a Maratona de Valência voltou este ano a entrar para a história do atletismo espanhol, ao registar pela primeira vez um tempo na distância mítica abaixo das 2:04 horas. O obreiro desse registo foi Kinde Atanaw Alayew, etíope que voou nas ruas espanholas para um registo de 2:03:51. E não bastasse o recorde na prova feminina, também nas mulheres houve um novo máximo, com Roza Dereje a fixar a nova marca em 2:18:30.





Na prova masculina, Aleyew conseguiu não só um novo recorde, como lhe deu uma autêntica tareia, visto ter melhorado em 40 segundos o registo do ano passado de Leul Gebresilase (2:04:31). De resto, no segundo posto ficou Kaan Kigen Ozbilen, que com 2:04:16 fez melhor do que o recorde do ano passado, ao passo que a terceira posição ficou para Guye Idemo Adola, com 2:04:42. Segundo colocado na prova Ozbilen conseguiu igualmente bater o recorde da Europa na distância, até agora fixado por Mo Farah.Quanto à prova feminina, a etíope Dereje venceu com mais de dois minutos e meio de avanço para o anterior recorde de Ashete Dido (2:21:14), abrindo um pódio no qual figuram três atletas abaixo das 2:19: Azmera Abreha (2:18:33) e Birhane Dibaba (2:18:46). Tudo isto numa prova na qual Sara Catarina Ribeiro também brilhou, ao conseguir mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio.