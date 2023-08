Velocista de 18 anos que fez história há duas semanas suspenso por doping

A 28 de julho, nos campeonatos sul-americanos de atletismo, Issam Asinga fez história, ao tornar-se no mais jovem de sempre a correr abaixo dos 10 segundos nos 100 metros. Fê-lo em 9.89 segundos, uma marca que lhe valeria também o título continental. Agora, menos de duas semanas depois desse feito histórico, o jovem do Suriname, de 18 anos, acaba de ser suspenso pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), devido à presença de uma substância proibida (GW1516) detetada num controlo antidoping realizado recentemente. Esta suspensão, ainda que provisória e passível de recurso, irá fazer o jovem falhar os Mundiais de Budapeste, com início na próxima semana, onde seria um dos fortes candidatos a marcar presença na final dos 100 metros.





De resto, esta sexta-feira soube-se também de mais duas ausências de peso nos Mundiais, ainda que ambas por problemas físicos: a norte-americana Sydney McLaughlin-Levrone, grande favorita nos 400 metros barreiras, e ainda o ugandês Jacob Kiplimo, que tinha presença prevista nos 5.000 e 10.000 metros.