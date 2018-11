Vem aí o Crosse da Amora

É já amanhã que o Parque do Serrado, no Seixal, recebe o tradicional Corta-mato Cidade de Amora, competição que marca o início das provas de observação para a escolha das Seleções Nacionais que estarão no Europeu, que se realizará em Tilburg, na Holanda, a 9 de dezembro. Nesta primeira prova, destaque para os benfiquistas Emanuel Rolim e Miguel Mascarenhas, para o sportinguista António Silva, e para Nelson Cruz, do Clube Pedro Pessoa. Na prova feminina, realce para as sportinguistas Sandra Teixeira e Susana Godinho. Entretanto, alguns portugueses rumarão a Espanha, para correrem em Palencia, no Cross Mariana Haro, como Tiago Costa, do Sporting, e Mariana Machado, do Sp. Braga.

Recorde-se que a atleta bracarense já está convocada para o Europeu, assim como seis atletas da equipa principal: Sara Moreira, Jessica Augusto, Catarina Ribeiro, Salomé Rocha, Inês Monteiro e Marta Pen. Estão pré-convocados Rui Pinto, Samuel Barata e Ana Dulce Félix.