Vento 'estraga' resultados de portuguesas no meeting de Montreuil

O vento forte que se fez sentir na pista de atletismo de Montreuil, em França, impediu que pudessem ser validadas grande parte das marcas obtidas no 'meeting' local, entre as quais a da portuguesa Arialis Martinez, nos 100 metros.

A ventania também tornou não homologável o registo de Evelise Veiga no salto em comprimento, e afetou consideravelmente os ensaios de Liliana Cá no lançamento do disco. Arialis Martinez foi quinta nos 100 metros, com 11,18 segundos, o que seria uma boa marca, não fora o vento soprar positivo a 2,8 metros por segundo. Venceu a gambiana Gina Bass, em 11,03 segundos, à frente da egípcia Bassant Hamida (11,87).

No salto em comprimento, o melhor de Evelise Veiga foi de 6,66 metros, mas com vento de 3,6 m/s. Em condições regulares, conseguiu 6,57 (+1,8 m/s). Melhor do que Evelise estiveram a nigeriana Ese Brume (6,88), a britânica Lorena Ugen (6,77) e a norte-americana Quanesha Burks (6,69), com a portuguesa a ser quarta.

Liliana Cá não passou hoje dos 58,61 metros, para ser sétima, em concurso vencido pela francesa Meline Robert-Michon, com 65,49 metros.