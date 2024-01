'Vice' Fernando Tavares assume candidatura à Federação Portuguesa de Atletismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) Fernando Tavares vai candidatar-se à liderança do organismo e à sucessão de Jorge Vieira, anunciou esta terça-feira o dirigente em carta enviada aos sócios federativos.

No documento a que a agência Lusa teve acesso, Fernando Tavares, de 60 anos, assume a sua candidatura à presidência da FPA, que é liderada desde 2012 por Jorge Vieira.

"É com enorme entusiasmo, responsabilidade e espírito de missão, que me apresento candidato à presidência da FPA", começa por escrever o dirigente, licenciado em Educação Física, atualmente um dos quatro 'vices' em funções no organismo.

Fernando Tavares é o primeiro candidato confirmado à liderança da FPA, a cerca de seis meses do ato eleitoral - que será realizado apenas após os Jogos Olímpicos Paris'2024 -, depois de o antigo atleta Domingos Castro ter revelado à Lusa estar a perfilar-se na corrida à sucessão de Jorge Vieira, que foi reconduzido em 2020 e cumpre o terceiro e derradeiro mandato permitido por lei.

Na direção da FPA desde 2012, com Vieira, que também coadjuvou quando este foi diretor técnico, Fernando Tavares recorda as "mais de quatro décadas ligado ao atletismo", como atleta, juiz, técnico, organizador de competições e dirigente, para justificar o avanço: "Assim, considero ter o conhecimento e a experiência necessários para conduzir a FPA, na sua missão de promover, regulamentar e dirigir, a modalidade a nível nacional".

"Apesar de várias dificuldades e contratempos, a nossa modalidade está hoje num patamar mais elevado do que estava em 2012, quando iniciámos o primeiro mandato. Mas porque acredito que, juntos, temos a capacidade de fazer mais e melhor, chegou a hora de assumir um compromisso para com todos, e de vos convidar a apoiar a equipa que, em devido tempo, vos apresentarei na candidatura aos órgãos sociais da FPA", remata Fernando Tavares, na carta enviada às associações.

O dirigente promete apresentar "uma equipa experiente, valiosa, conhecedora e apaixonada pela modalidade, competente e empenhada em trabalhar convosco para levar o nome do atletismo português mais alto e mais longe".

Jorge Vieira cumpre no atual ciclo olímpico o seu terceiro e último mandato, após ter derrotado por duas vezes António de Carvalho Nobre, em 2016 e em 2020, e Leonel Carvalho, em 2012, quando sucedeu a Fernando Mota, que presidiu à direção da FPA durante 20 anos.

Nascido em Sesimbra, a 31 de março de 1963, mestre em Educação Física, Fernando Tavares liderou as seleções nacionais em várias competições, entre as quais os Mundiais em pista coberta de 2022, em Belgrado, sendo o responsável na direção federativa pelo alto rendimento, seleções e pela formação.