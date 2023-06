Vicecampeão olímpico do salto em comprimento apontado ao Benfica

O cubano Juan Miguel Echevarría, atleta que há dois anos se sagrou vicecampeão olímpico nos Jogos de Tóquio, poderá estar a caminho do Benfica. Aos 24 anos, o atleta cubano conta com um palmarés onde constam ainda as medalhas de bronze nos Mundiais de Doha (em 2019) e o ouro nos Mundiais indoor de Birmingham (em 2018). Tem a 11.ª melhor marca da história, os 8.68 metros feitos em 2018 (Bad Langensalza, Alemanha).Echevarría desertou de Cuba no ano passado, numa altura em que também deixou o país Yarisley Silva, vicampeã olímpica do salto com vara de Londres'2012, podendo agora seguir os passos de Pedro Pablo Pichardo, que também deixou o seu país para se mudar para Portugal e representar o Benfica.