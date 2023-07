Vicecampeão olímpico do salto em comprimento em Portugal para relançar carreira

Numa altura em que se fala que Reynier Mena e Roger Iribarne estarão em negociações para voltar a representar a seleção de Cuba, a imprensa local adianta que há um outro atleta cubano a caminho do nosso país. De acordo com o 'Play-Off Magazine', Juan Miguel Echevarría, vicecampeão olímpico do salto em comprimento de Tóquio'2020, irá viajar em breve para Portugal, de forma a prosseguir a sua carreira ao serviço de um clube português.A informação do portal cubano não adianta qual o emblema ao qual Echevarría se vinculará, mas deixa claro que, apesar de viajar para o nosso país para treinar e competir, o saltador irá continuar a representar Cuba no âmbito internacional, algo que não faz desde 2021 - precisamente desde os Jogos Olímpicos -, na altura devido a divergências com a estrutura federativa.Aos 24 anos - cumpre em breve 25 -, o atleta cubano conta com um palmarés onde constam ainda, para lá da prata olímpica, as medalhas de bronze nos Mundiais de Doha (em 2019) e o ouro nos Mundiais indoor de Birmingham (em 2018). Tem a 11.ª melhor marca da história, os 8.68 metros feitos em 2018 (Bad Langensalza, Alemanha).