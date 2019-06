Will Claye alcança terceira melhor marca da história no triplo salto

O norte-americano Will Claye obteve a terceira melhor marca de sempre no triplo salto, com um registo de 18,14 metros alcançado no sábado em Long Beach, Califórnia, nos Estados Unidos.O recorde do mundo pertence ao britânico Jonathan Edwards, que saltou 18,29 metros em agosto de 1995, e, depois, surge o norte-americano Christian Taylor, campeão olímpico em 2016, que atingiu os 18,21 metros em agosto de 2015.De resto, Claye entrou no restrito lote de seis atletas que conseguiram ultrapassar a mítica marca dos 18 metros, entre os quais se encontra Pedro Pablo Pichardo, atleta do Benfica nascido em Cuba e naturalizado português, com 18,08 metros (maio de 2015).Kenny Harrison (EUA) e Teddy Tamgho (França) fecham a lista com 18,09 metros e 18,04, respetivamente.Claye, de 28 anos, campeão do mundo em 2018 e vice-campeão mundial em 2017, pulverizou o seu recorde pessoal (17,91 metros) que datava de junho de 2017.