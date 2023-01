Bernardo Atilano alcança a melhor classificação de sempre e sobe a 86.º do ranking mundial

O português Bernardo Atilano subiu hoje ao 86.º posto do ranking mundial de badminton, a melhor classificação de sempre de uma tabela liderada desde há muito pelo dinamarquês Viktor Axelsen, campeão olímpico em Tóquio2020.



Atilano, que aos 26 anos entrou no 'top 100' pela primeira vez em outubro de 2022, conseguiu na atualização de hoje dos 'rankings' a melhor colocação da carreira, refletindo a boa forma dos últimos meses, antes de voltar à competição no Irão, no final do mês.

Bruno Carvalho, que subiu oito lugares, para 291.º, é o número dois nacional, enquanto em femininos a campeã nacional Sónia Gonçalves ocupa o 357.º posto.