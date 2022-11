Bernardo Atilano e Sónia Gonçalves lideram convocados para qualificação do Europeu

Os campeões nacionais de badminton Bernardo Atilano e Sónia Gonçalves lideram a convocatória, esta segunda-feira divulgada, para a qualificação para o Europeu de equipas de 2023, em jogos do Grupo 4 com Irlanda e Suécia, em dezembro.

Os dois atletas sagraram-se campeões nacionais no domingo, pela sexta vez no caso de Atilano e quinta no caso de Gonçalves, e são o destaque de uma convocatória com oito nomes.

Bruno Carvalho, Diogo Glória e Tomás Nero são os outros masculinos convocados, com Adriana Gonçalves, irmã de Sónia, Beatriz Roberto e Madalena Fortunato a comporem a lista no feminino.

Os jogos com Irlanda e Suécia, na subdivisão B do Grupo 4, estão marcados para a cidade escocesa de Glasgow, que acolhe a 'poule', de 15 a 18 de dezembro.