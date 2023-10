Bruno Carvalho eliminado na primeira ronda do Masters de Abu Dhabi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Bruno Carvalho foi esta quarta-feira eliminado na primeira ronda do quadro principal do Masters de Abu Dhabi de badminton, ao perder com o indiano Abhishek Yeligar em dois sets.

Yeligar, antigo top 100 do mundo atualmente no 260.º lugar, levou a melhor ante o 258.º posicionado por 21-8 e 21-15, em 29 minutos.

Carvalho, que tinha vindo do torneio de qualificação, era o único representante português na edição inaugural do torneio, de categoria Super 100, somando 510 pontos para o ranking.