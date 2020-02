Sporting-Benfica, em direto

16h01 - É apresentada uma curta-metragem nos ecrãs do Pavilhão João Rocha de homenagem a Kobe Bryant, basquetebolista norte-americano que morreu num acidente de helicóptero.





15h42 -Anthony Hilliard, Eric Coleman, Anthony Ireland, José Silva e Arnette Hallman15h40 -Travante Williams, Abdul Abu, João Fernandes, Tymetrius Toney e James Ellisor.15h34 - Já há equipas.Travante Williams, Francisco Amiel, Jorge Embaló, Abdul Abu, Jeremias Manjate, Diogo Ventura, João Fernandes, Cláudio Fonseca, Diogo Araújo, Pedro Catarino, Tymetrius Toney e James Ellisor.Luís MagalhãesAnhony Hillard, Eric Coleman, Anthony Ireland, José Silva, Gonçalo Delgado, Fábio Lima, Betinho, Gary Ghee, Arnette Hallman, Rafael Santos e Damian Hollis.Carlos Lisboa- A partida será arbitrada por Luís Lopes, Pedro Coelho e Sónia Teixeira.- O base não é a única baixa nas opções de Carlos Lisboa. Micah Downs também integra os ausentes, sendo que o Benfica vai ao João Rocha depois de uma derrota na Europa, mas para defender a liderança, ainda que tenha os mesmo pontos do que o Sporting (33). A dois pontos, surge o FC Porto, que recebe o Lusitânia.- "Sabemos que é uma equipa bastante jovem, com um jogo corrido e é uma equipa bastante difícil de parar quando as coisas estão a correr bem. É, na minha opinião, também agressiva a nível defensivo e ofensivo, por isso, temos de anular alguns desses aspetos", destacou à BTV Arnette Hallman, agora o capitão das águias, na ausência, por lesão, de Tomás Barroso.- Apesar do afastamento de mais de duas décadas dos leões do escalão principal e de só se terem defrontado uma vez desde o regresso, parece não existir ainda muitos segredos por desvendar. "Acompanhamos o trabalho do adversário, estudámos muito a equipa deles e todas as suas ações. Dessa forma, temos vindo a arranjar estratégias para aniquilar aqueles que são os pontos fortes deles", frisou ao jornal 'Sporting' o treinador leonino, Luís Magalhães.- Mais de duas décadas depois, vai haver de novo um dérbi da modalidade na casa dos leões, com o Sporting a receber o Benfica (16h00), no jogo mais importante da 18ª jornada da Liga Placard. O campeonato vai na segunda volta e, na primeira, na Luz, em novembro, foi o Benfica a levar a melhor por 85-79.- Boa tarde, seja bem-vindo ao Sporting-Benfica, dérbi que decorre no Pavilhão João Rocha a partir das 16 horas.