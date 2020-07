Sporting regressa ao trabalho

O Sporting arrancou esta terça-feira a nova temporada, com a realização dos habituais exames médicos na Clínica da Cuf, em Alvalade.





No dia em que ficou a conhecer o calendário da Liga Placard , a formação orientada por Luís Magalhães dá assim o primeiro passo na preparação do início da nova temporada. Recorde-se que os leões têm agendada a 1.ª mão da 1.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos suíços do Fribourg Olympic, a 15 de setembro."Só queremos que a competição comece. Estamos preparados. Eu sinto-me na máxima força, aproveitei a quarentena para descansar e recuperar de algumas dores, e estou ansioso por voltar a jogar", afirmou Jorge Embaló, em declarações ao site dos leões."Estamos muito motivados. Sentimos que na última época, fruto da pandemia, deixámos algumas coisas por fazer – estávamos a entrar na fase das decisões e estávamos bem. Por isso, estamos contentes com este regresso. Nesta época, queremos fazer aquilo que não conseguimos fazer na anterior: ganhar títulos e disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões", disse Francisco Amiel.