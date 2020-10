FC Porto-Benfica, em direto

- Treinador do FC Porto pede um time out.





- Mais dois pontos de Caleb Walker, com assistência de Rafael Lisboa. Benfica a reduzir (57-46)- Grande triplo para Caleb Walker (57-44)- Eric Anderson faz mais dois pontos para o FC Porto (57-41)- Um triplo para cada lado e o marcador a avançar (55-41)- Miguel Queiroz sofre falta de Arnette Hallman e na linha de lance livre o camisola 11 converte um dos lançamentos (50-38)- Primeiros pontos para o Benfica. Eric Coleman faz 2 pontos, sofre uma falta e também converte o lance livre (49-38)com posse de bola para o Benfica.Domínio dos dragões no Multiusos de Odivelas. A equipa de Moncho López entrou melhor na partida, o Benfica ainda tentou reagir no segundo quarto mas o FC Porto chega ao intervalo com 14 pontos à maior. Max Landis tem estado em destaque na equipa azul e branca e até ao momento é a principal figura desta meia-final, com 16 pontos. Do lado do Benfica, o melhor marcado é Scott Lindsey (9 pontos).FC Porto com 14 pontos de vantagem no marcador em Odivelas.- Max Landis assiste Eric Anderson para mais dois pontos do FC Porto (49-35)- Eric Coleman falha o primeiro lance livre, marca o segundo. (47-35)Benfica esboça uma reação nesta reta final da 1ª parte mas mantém-se a vantagem larga do FC Porto com 13 pontos à maior.- Dois pontos para Eric Coleman (47-34)- Brad Tinsley converte dois lances livres (47-32)- Turnover de Rafael Lisboa a deixar a bola escapar pela linha final.- Responde o FC Porto com mais dois pontos para Max Landis (43-32)- Triplo para Arnette e o Benfica volta a aproximar-se (41-32)- Mais dois pontos para Scott Lindsey. Benfica reduz a diferença (41-29)- Scott Lindsey ganha dois lances livres e converte ambos (41-27)- Max Landis converte 2 de 3 lances livres. Aumenta a vantagem dos dragões (41-25)- 'Bomba' de Max Landis e triplo para o FC Porto (39-25)- Triplo para o Benfica por Scott Lindsey (36-25)Pouco mais de 4 minutos para o intervalo com o FC Porto na frente por 14 pontos de diferença.- Mais dois pontos para o FC Porto (36-22)- Primeiro triplo para o Benfica. Arnette a marcar 3 pontos e a reduzir novamente (34-22)- Max Landis faz mais 2 pontos para os dragões (34-19)- João Torrié a marcar dois pontos com alguma sorte. Bola beija o aro e pinga para o cesto (32-19)- Arnette Hallman reduz para o Benfica (30-19)- Rafael Lisboa marca apenas 1 dos 2 lances livres (30-17)- Rafael Lisboa ganha uma falta e vai para a linha de lance livre- Mais 2 pontos para Pedro Pinto a dilatar a vantagem do FC Porto (30-16).Carlos Lisboa pede um desconto de tempo.- Maior diferença pontual da partida e com o FC Porto na frente (28-16)- Eric Anderson ataca o cesto e marca mais dois pontos para o FC Porto (24-16)- Cameron Jackson ganha um ressalto ofensivo e reduz a diferença (22-16)- Tweety Carter converte dois lances livres para o Benfica após sofrer falta de Pedro Pinto. (21-14)- Dragões aumentam a vantagem logo a abrir (21-12).em Odivelas. Posse de bola para o FC Porto.- Termina o 1.º período! FC Porto vai vencendo o Benfica por 19-12.- Tweety Carter tenta um triplo para o Benfica em cima da buzina mas a bola fica no aro do cesto.- Pedro Pinto marca os 3 lançamentos e coloca os dragões a vencer por 7 pontos (19-12)- Pedro Pinto tenta o lançamento de três pontos e sofre um toque no braço direito. Três lances livres para o camisola 6 do FC Porto.- Tweety Carter converte dois lances livres e reduz para o benfica (16-12)Miguel Queiroz falha dois lances livres e José Silva, na resposta, tenta o triplo mas não consegue converter.- Grande triplo de Max Landis amplia vantagem dos dragões (16-10)- Max Landis lança, a bola vai na direção do cesto e um jogador do Benfica toca na tabela. Dois pontos para o FC Porto (13-10)- Miguel Queiroz dá vantagem ao FC Porto (11-10)- Max Landis converte dois lances livres e deixa o FC Porto a um ponto do Benfica (9-10)Com cinco minutos jogados os dois técnicos - Moncho López (FC Porto) e Carlos Lisboa (Benfica) - já rodaram vários jogadores- Brad Tinsley marca o primeiro triplo da partida para os dragões. Benfica na frente (7-8)- Rafael Lisboa lança e coloca o Benfica em vantagem (2-4)Pouca eficácia de lançamento de parte a parte nos minutos iniciais, mas grande intensidade.- Empata o Benfica (2-2)- FC Porto ganha vantagem no marcador com dois lances livres (2-0)Bradley Tinsley, Max Landis, Jonathan Fairrel, Larry Gordan e Eric Jr.Scott Lindsey, Caleb Walker, Eric Coleman, Rafael Lisboa e Arnett HallmanPrimeira posse de bola para o Benfica- Recorde-se que esta final-four estava inicialmente prevista para o fim de semana passado, mas foi adiada alguns dias depois de a equipa do Benfica ter sido afetada por casos de Covid-19.- Boa tarde! FC Porto e Benfica disputam, a partir das 15h00, a primeira meia-final da Taça de Portugal de basquetebol relativa à época passada no Pavilhão Multiusos de Odivelas - Sporting e V. Guimarães entram em ação mais tarde (18h00) para definir o outro finalista.leva até si, ao minuto, todas as incidências da partida. Fique connosco!