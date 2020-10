FC Porto-Sporting, em direto

Com 10 pontos, o portista Max Landis é melhor marcador da partida.



- Jalen Henry encurta a desvantagem do Sporting. FC Porta na frente por 32-28.



INÍCIO DO SEGUNTO QUARTO. Segue o FC Porto...





. FC Porto lidera por- Na linha de lance livre, Fairell mete o FC Porto a ganhar porMuita agressividade de parte a parte nos últimos lances do primeiro quarto.- Diogo Ventura vai para a linha de lance livre e mete o Sporting a perder por- Responde Diogo Ventura com um lançamento 'longo' de dois pontos para o Sporting ().- Miguel Queiroz brilha debaixo da tabela a faz dois pontos para o FC Porto ().A dois minutos do final do primeiro período, os treinadores jogam com o banco. Muitas substituições.- Reage o FC Porto ao bom momento do Sporting e, com um triplo de Tinsley, aumenta a vantagem para- O Sporting sai bem do time out e faz cinco pontos seguidos sem sofrer. Primeiro triplo de João Fernandes e depois cesto de Fields. Leões perdem agora por- Os dragões têm dominado a luta das tabelas nestes instantes iniciais (. Com oito pontos, Max Landis tem estado imparável no ataque portista. Time out para o Sporting...- Reage o Sporting, com triplo de Travante Williams. FC Porto segue na frente por- Boa entrada do FC Porto, que lidera por. Landis converteu o primeiro triplo da partida, e para os portistasPrimeira posse de bola é para o Sporting...- Sporting e FC Porto são agora apresentados no centro do pavilhão.- Cinco minutos para o final do aquecimento, as equipas tiram fotos de grupo, já equipadas a rigor.- FC Porto e Sporting seguem o período de aquecimento em Odivelas. A equipa de arbitragem é composta por Paulo Marques, Sónia Teixeira e Pedro Rodrigues.- Na quarta-feira, o FC Porto bateu o Benfica nas meias-finais. Já o Sporting foi mais forte diante do V. Guimarães.- Já o Sporting procura regressar aos troféus depois do regresso à alta competição masculina. Antes do campeonato transato ser interrompido devido à pandemia, os leões lideravam a competição.- Recorde-se que os dragões estão a defender o título conquistado em 2019, quando bateram a Oliveirense na final de Portimão.- FC Porto foi a primeira equipa a iniciar o aquecimento, seguindo-se pouco depois o Sporting.- Boa tarde! FC Porto e Sporting discutem esta quinta-feira a Taça de Portugal de basquetebol relativa à época passada. A final no Pavilhão Multiusos de Odivelas começa às 19 horas eleva até si todas as incidências. Fique connosco!