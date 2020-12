Sporting-Benfica, em direto

10h37 - A partida será arbitrada por Fernando Rocha, Carlos Santos e Pedro Lourenço.





Shakir Smith, Pedro Catarino, Francisco Amiel, Diogo Ventura, Travante Williams, Diogo Araújo, James Ellisor, João Fernandes, Jalen Henry, Bailey Fields, Cândido Sá e Cláudio Fonseca.Luís MagalhãesDemond Carter, Rafael Lisboa, Betinho, Fábio Lima, Scottie Lindsey, José Silva, Caleb Walker, Arnette Hallman, Eric Coleman, Hugo Silva e Cameron Jackson.Carlos Lisboa- Já pelo lado do Benfica, Eric Coleman garante o máximo empenho: "O Sporting é uma equipa muito boa, que tem como ponto forte a capacidade defensiva. Vai ser um grande teste para nós. Temos de trabalhar a consistência. Em vários períodos mostramos que podemos ser uma equipa de topo e lutar pelo título, mas temos que ser mais consistentes em ambos os lados do campo."- O leão Travante Williams explica por que motivo a equipa de Alvalade ainda não perdeu: "Se somos a equipa mais forte da Liga isso é algo para as estatísticas ilustrarem jogo após jogo. Nós confiamos no nosso trabalho árduo. Não penso que exista alguma equipa que trabalhe como nós. A nossa liderança invencível explica-se pelo trabalho em equipa, o foco num objetivo comum. Todos sacrificamo-nos pelo melhor resultado, confiamos totalmente uns nos outros", disse o jogador, em declarações à FPB.- O Sporting lidera o campeonato, só com vitórias. O Benfica é segundo, com menos um ponto, e o FC Porto terceiro, com menos dois do que os leões.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Benfica, jogo da 10.ª jornada da Liga, que se disputa a partir das 11 horas no Pavilhão João Rocha.