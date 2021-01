FC Porto vence em Guimarães

Em partida a contar para a 15ª jornada da Liga Placard, o FC Porto foi vencer este domingo ao terreno do V. Guimarães, por 74-62, e segue na perseguição ao líder invicto Sporting.





Os dragões lideraram todos os parciais da partida (23-21, 15-14, 20-17 e 16-10). O melhor marcador do encontro foi o vimaranense Jaron Hopkins, com 18 pontos. Do lado da equipa comandada por Moncho López, Brad Tinsley destacou-se com 14 pontos.