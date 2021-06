Sporting-FC Porto, em direto

há 31 min 18:28

Campeão nacional de basquetebol decide-se hoje

Hoje decide-se o campeão nacional de basquetebol. Sporting e FC Porto voltam a medir forças, desta feita no jogo 5 da final do playoff da Liga Placard, após vencerem dois jogos cada nesta eliminatória (uma em casa e outra fora).O encontro decisivo acontece no Pavilhão João Rocha, fruto da 'vantagem' do Sporting por ter terminado a fase regular em 1.º lugar.