Sporting-Benfica, em direto

Sporting aponta a jogo "novo" mesmo após várias vitórias seguidas ante o rival

António Paulo, treinador-adjunto do Sporting, garantiu à televisão do clube que este se trata de um "jogo novo", mesmo depois de várias vitórias consecutivas dos leões ante o Benfica.



"É muito complicado fazer prognósticos. Além disso, o Benfica tem jogadores novos desde a última vez que jogámos, por isso será sempre uma nova equipa a defrontar e não é fácil perceber o que é que esses novos jogadores podem causar e trazer de impacto ao jogo. O que os resultados anteriores quiseram dizer é que fomos superiores nos quatro jogos oficiais com eles. Fomos superiores porque conseguimos uma força anímica no jogo para estarmos por cima, apenas isso. O jogo melhor conseguido foi para as competições europeias e gostariamos evidentemente de expressar essas boas sensações no campo. É, no fundo, o que essas vitórias nos podem trazer", aferiu.