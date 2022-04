Sporting-Benfica, em direto

há 3 horas 11:29

João Fernandes: «Queremos estar lá em cima»



Sporting

Em declarações aos canais do Sporting, o extremo angolano João Fernandes traçou objetivos: "Jogar com o Benfica tem sempre grandes duelos, muito intensos. É difícil gerir tudo pois a margem de erro é muito curta. No último dérbi a equipa estava cansada, mas estamos a voltar ao normal e a trabalhar bem. Queremos estar lá em cima, é essa a imagem que queremos."