Sporting eliminado da FIBA Europe Cup

O Sporting está eliminado da FIBA Europe Cup. Os leões precisavam de vencer por 23 pontos para carimbarem a qualificação, face ao outro resultado do Grupo G, mas foram derrotados (84-93) pelo Karhu, em jogo da 6.ª e última jornada da série, que decorreu esta quarta-feira no João Rocha.Nas contas do Grupo G, o Sporting termina em 3.º (9 pontos, com 3 vitórias e 3 derrotas), atrás do Karhu, vencedor da série (11 pontos, com 5-1), enquanto os polacos do Anwil Wloclawek venceram (94-67) os húngaros do Kormend e também seguem em frente em 2.º lugar (10 pontos, com 4-2).Destaques individuais nos leões para Travante Williams (21 pontos, 9 ressaltos e 3 assistências), Isaiah Armwood (20 p, 7r) e Derrick Fenner (19 p).