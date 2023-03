Singapura recebe Mundial de clubes de basquetebol da FIBA até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Singapura vai receber o Mundial de clubes da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) até 2025, competição que será alargada de quatro a seis equipas e incluirá um representante chinês, anunciou esta sexta-feira o organismo.

O Singapura Sports Hub será o primeiro pavilhão asiático da história a sediar o torneio, que por sua vez tem um novo calendário, com o objetivo de se adaptar às ligas nacionais e continentais, decorrendo de 21 a 24 de setembro de 2023.

Além disso, o número de equipas participantes na denominada Taça Intercontinental da FIBA, que ao longo dos anos tem sofrido alterações à fórmula de disputa, será aumentado de quatro para seis.

A prova reunirá os campeões de África (BAL), da Europa (Liga dos Campeões da FIBA), da América (BCLA) e dos Estados Unidos (NBA G-League), juntamente com uma equipa chinesa, que será selecionada pela FIBA, e "um sexto participante surpresa".

"Este acordo é a realização de um sonho que remonta a gerações, bem como uma plataforma de lançamento para o futuro do basquetebol de clubes. Singapura é o local ideal para a sua concretização", afirmou o secretário-geral da FIBA, Andreas Zagklis.

Para o vice-comissário e diretor de operações da NBA, Mark Tatum, a Taça Intercontinental da FIBA "é uma montra importante para as melhores equipas fora da NBA" e "reflete a força das ligas profissionais de basquetebol em todo o mundo".

O Tenerife é o atual campeão, após conquistar o seu terceiro troféu em fevereiro, vencendo o São Paulo, por 89-68, na final da 32.ª edição da competição intercontinental, que tem no Real Madrid, com cinco taças, o clube com mais triunfos.