FC Porto-Sporting, em direto

há 2 horas 11:16

Pedro Nuno: «FC Porto é uma equipa atlética e com muita qualidade individual»



Luís Manuel Neves

Já Pedro Nuno Monteiro, treinador do Sporting, garantiu que os leões estão preparados para um "jogo difícil". "Será um FC Porto semelhante ao que jogou aqui para a Liga. Uma equipa atlética, com muita qualidade individual, que resolve muitos problemas individualmente. Será uma equipa muito semelhante àquela que encontrámos aqui. Difícil, como também foi aqui [no Pavilhão João Rocha], e fora será mais difícil ainda. As nossas ambições continuam a ser as mesmas: ganharmos e passarmos à próxima ronda, esperando sempre um jogo difícil", assumiu.