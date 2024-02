Sporting bate V. Guimarães no João Rocha

O Sporting recebeu e bateu o Vitória de Guimarães por 98-68, numa partida a contar para a 14.ª jornada da fase regular da Liga Betclic.Os leões estiveram sempre à frente do marcador com os parciais 28-22, 21-14, 23-13 e 26-19.O melhor marcador da equipa leonina foi Eddie Ekiyor, com 22 pontos. Veja a ficha do jogo aqui Com esta vitória, o Sporting continua no 2.º lugar, apenas atrás do líder FC Porto.