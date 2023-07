Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portugal-Jordânia, 75-70: Melhorias à vista Seleção Nacional eleva nível e derrota Jordânia no torneio de preparação em Viana do Castelo





• Foto: FP Basquetebol