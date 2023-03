O mundo do desporto é pródigo em histórias de superação. Quase semanalmente, em todos os desportos, um qualquer David bate o pé a um Golias. Atletas ou equipas que, pelo seu esforço, triunfam contra todas as probabilidades, fazendo acreditar que tudo é possível.



O Sudão do Sul é muito mais do que isso. Sim, é uma história de superação no desporto, em concreto no basquetebol. Mas é também o reerguer de um povo massacrado por mais de 21 anos de uma das guerras civis mais sangrentas da história da Humanidade, com milhões de mortos. É, no espaço de 12 anos, partir da ruína quase absoluta para derrotar as principais potências do basquetebol africano rumo a um apuramento inédito para um Mundial da modalidade.



Sem um pavilhão que seja (são obrigados a fazer os jogos caseiros fora do país); com uma federação recém-criada; sem basquetebolistas locais; vários jogadores ou são órfãos, ou nasceram em campos de refugiados noutras nações africanas ou não visitam o país de nascença há uma década. Quase sem nada. Nunca a expressão superação encaixou tão bem como aqui.



A qualificação para o Mundial do próximo verão - que será disputado em agosto/setembro no Japão, Indonésia e Filipinas - foi alcançada na passada semana, após uma vitória sobre o Senegal. Mas tudo começou bem antes...