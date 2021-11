Aaron Broussard foi herói no triunfo do Benfica frente ao Den Bosch

Numa partida imprópria para cardíacos, Aaron Broussard foi, esta quarta-feira, o herói do Benfica, no triunfo (78-76) frente ao Den Bosch, em jogo da 4.ª jornada do Grupo C da FIBA Europe Cup, disputado na Holanda.





Com um ressalto ofensivo e cesto a cinco décimas da buzina, o extremo-base norte-americano, de 31 anos, fechou a partida, que mantém as águias no comando da sua série, que qualifica os dois primeiros.O Benfica nem começou muito bem (16-19, no primeiro período), mas no segundo impôs-se (31-19) e passou a controlar a partida, obtendo também vantagem no terceiro parcial (16-14).O jogo parecia dominado quando começou o quarto e último período (63-49), mas a turma da casa reagiu e anulou os encarnados (74-74) quando faltava apenas um minuto para o final da partida.Mas o Den Bosch acabaria por cometer mais erros nesta fase, bem aproveitada pela turma lisboeta.Aaron Broussard foi também o MVP da partida, com 21 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências e 1 roubo de bola, bem secundado por James Farr (15 p.; 5 r.; 3 r.b.), José Silva (14 p.) e José Barbosa (11 p.; 7 a.; 1 r.).