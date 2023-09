Alemanha bate Sérvia e sagra-se campeã mundial de basquetebol pela primeira vez

A Alemanha venceu a Sérvia por 83-77 e conquistou o Mundial de basquetebol pela primeira vez na sua história. Na final mais equilibrada desde 2002, os germânicos conseguiram uma vantagem de 12 pontos no terceiro quarto, que foram depois gerindo na reta final apesar da aproximação sérvia nos minutos finais.Uma vez mais, Dennis Schröder, distinguido como o MVP da competição, assumiu papel principal com 28 pontos, dois deles já no derradeiro minuto, numa penetração que lançou a sua seleção definitivamente para a vitória. No entanto, foi Franz Wagner, com 19 pontos e 7 ressaltos, quem foi eleito MVP da final. Na seleção que ficou com a medalha de prata, Aleksa Avramovic destacou-se com 21 pontos, vários deles na parte final, e foi novamente tenaz a defender. Bogdan Bogdanovic fez 17 pontos mas acabou por 'desaparecer' na segunda parte.Esta foi a segunda medalha da Alemanha, depois do bronze em 2002 (nos tempos de Dirk Nowitzki), ao passo que a Sérvia voltou a ser derrotada na final, tal como em 2014 - conquistou cinco títulos mundiais enquanto Jugoslávia.