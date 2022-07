Analista da FIBA deliciado com Ruben Prey, maior promessa portuguesa: «Pode chegar à NBA»

Ruben Prey tem sido uma das figuras da Seleção Nacional no Europeu de sub-20, onde Portugal - pela primeira vez na Divisão A - já conseguiu a proeza de bater a bicampeã em título Israel, assim como equilibrar vários jogos com potências da modalidade. O jovem extremo/poste de apenas 17 anos tem sido uma das figuras, da equipa e da prova, e recebeu agora mais elogios, no caso de um analista da FIBA.Num artigo no site do organismo que rege o basquetebol europeu, Marius Flachenecker destacou a versatilidade do atleta do Joventut Badalona a nível ofensivo. "Mostra fluidez impressionante a penetrar mesmo tendo 2,08 metros. Ataca bem jogadores altos que são mais lentos em duelos cara a cara ou no perímetro, assim como closeouts. Finaliza bem também com as duas mãos", escreveu o 'scout', abordando depois as qualidades defensivas: "É melhor nas ajudas perto do cesto. Forte nas rotações, provoca alterações nos lançamentos de curta distância."A fechar, um prognóstico: "É considerado um dos principais jovens na competição e é fácil de perceber o motivo. Apesar da sua juventude, combina versatilidade ofensiva com altura e fluidez. Mesmo sendo já bom o suficiente para defrontar a elite num Europeu de Sub-20, ainda tem muito por onde evoluir, o que significa que o seu potencial é incrivelmente elevado. Com o seu talento, pode vir a liderar a seleção principal de Portugal nos próximos 15 anos, construindo um perigoso jogo interior com Neemias Queta. Prey também tem hipótese de chegar à NBA, se continuar a trabalhar, evoluir ainda mais e tiver a sempre necessária sorte."Prey volta a entrar hoje em campo em Podgorica (Montenegro), onde se disputa o Europeu, com Portugal a defrontar a Alemanha na luta pelo 9.º lugar.