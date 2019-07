André Cruz é reforço do Sporting

O basquetebolista André Cruz, de 17 anos, vai representar o Sporting, anunciou esta terça-feira o clube lisboeta, com o extremo português a chegar a Alvalade proveniente do Estoril Basket Clube."Sinto-me muito orgulhoso por representar o Sporting Clube de Portugal, que sempre foi o meu clube desde pequeno. Vai ser um grande passo no meu crescimento, porque é um clube muito maior do que aquele de onde vim e espero conquistar títulos", disse André Cruz.O jovem jogador considerou que o Sporting prepara "um bom projeto" no basquetebol, depois de já ter anunciado "grandes contratações" e que tudo se conjuga para a realização de uma boa época.A próxima temporada assinala o regresso do Sporting à modalidade, da qual está ausente desde 1995, num projeto que será liderado pelo treinador Luís Magalhães, antigo técnico de FC Porto, Ovarense, Portugal Telecom, Esgueira e Illiabum.O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.