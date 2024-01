André Martins: «O segredo para esta vitória foi a equipa manter-se coesa nos maus momentos»

As declarações de André Martins, treinador da equipa feminina de basquetebol do GDESSA, após a conquista da Taça Federação, na sequência do triunfo sobre o Benfica (55-59) na final da competição disputada este domingo no Pavilhão do Clube do Povo de Esgueira, em Aveiro.





"O segredo para esta vitória foi a equipa manter-se coesa nos maus momentos, sobretudo quando estivemos atrás do marcador. Continuámos sempre a acreditar, a ajustar coisas que estavam menos bem. Fomos ganhando confiança ao longo do jogo, para, na parte final, mostrar essa nossa crença e passar para a frente", começou por dizer o técnico do GDESSA, sublinhando a justiça do resultado: "Sinto que tivemos todo o mérito para conseguir este resultado justo, numa vitória que foi muito da equipa e de coesão de grupo, com jogadoras solidárias, que trabalharam muito bem. Mostraram que quiseram ganhar."

E terminou: "Na parte final, disse-lhes apenas para continuarem a acreditar, e que se aumentássemos a nossa intensidade ofensiva, tivéssemos controlo nos ressaltos e fossemos pacientes, teríamos boas condições para vencer o jogo."